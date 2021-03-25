ГКНБ: По факту злоупотребления должностным положением задержаны сотрудники Сокулукского филиала ГП «Кадастр»

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

По факту злоупотребления должностным положением задержаны заместитель директора Сокулукского филиала ГУ «Кадастр» Д.Б.Ж. и главный специалист по регистрации прав Т.А.А., сообщают в ГКНБ КР.

Так, в рамках материалов досудебного производства данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

Установлено, что данные лица умышленно подделали первичную документацию земельного участка, увеличив площадь на 1,7 га для дальнейшего переоформления частным лицам. В результате противоправной деятельности указанных лиц государству нанесен ущерб в порядке 17 млн сомов.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Источник: Кабар