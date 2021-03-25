ГКНБ: По факту злоупотребления должностным положением задержаны сотрудники Сокулукского филиала ГП «Кадастр»

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
По факту злоупотребления должностным положением задержаны заместитель директора Сокулукского филиала ГУ «Кадастр» Д.Б.Ж. и главный специалист по регистрации прав Т.А.А., сообщают в ГКНБ КР.
Так, в рамках материалов досудебного производства данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.
Установлено, что данные лица умышленно подделали первичную документацию земельного участка, увеличив площадь на 1,7 га для дальнейшего переоформления частным лицам. В результате противоправной деятельности указанных лиц государству нанесен ущерб в порядке 17 млн сомов.
Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!