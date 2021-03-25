(Фото) Садыр Жапаров принял председателя Госслужбы финразведки Канатбека Тургунбекова

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 25 марта, принял председателя Государственной службы финансовой разведки (ГСФР) Канатбека Тургунбекова.
Об этом сообщили в аппарате президента КР.
Заслушана информация о принимаемых мерах по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования террористической деятельности.
Председатель ГСФР Канатбек Тургунбеков рассказал о текущей деятельности Службы и проводимой работе по совершенствованию отраслевого законодательства.
Он также сообщил о положительных результатах рассмотрения второго Отчета о прогрессе Кыргызской Республики на 31-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
По итогам заседания отмечен значительный прогресс страны в совершенствовании системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов и принято решение о повышении рейтингов Кыргызской Республики по 13 позициям.
Глава государства отметил важность усиления координации межведомственного взаимодействия со стороны ГСФР, в частности с Государственной налоговой службой, Государственной регистрационной службой, Государственной кадровой службой и иными уполномоченными органами.
Данные меры, как подчеркнул президент, должны быть направлены на создание в кратчайшие сроки электронных баз данных и механизмов финансового мониторинга «Публичных должностных лиц» и «Бенефициарных владельцев юридических лиц» в соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции и рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Садыр Жапаров отметил необходимость скорейшего принятия эффективных мер по снижению рисков отмывания преступных доходов и финансирования террористической деятельности, а также поиску и возврату активов, выведенных из страны незаконным или преступным путем.
Он также отметил важность налаживания тесного взаимодействия между ГСФР и бизнес-сообществом для внедрения механизмов добросовестного управления, обеспечения финансовой прозрачности, повышения рейтинга и инвестиционной привлекательности страны.
Президент обратил внимание на разработку среднесрочной стратегии развития национальной системы противодействия финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов, которая в первую очередь должна быть направлена на снижение уровня коррупции и теневой экономики.
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