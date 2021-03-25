В Кыргызстане 29 марта начнется первый этап вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения и социального развития КР 29 марта начнет первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время в рамках подготовки к началу пусковой вакцинации, идет доставка вакцин в город Ош и пункты вакцинации Чуйской области. Также идет процесс одобрения со стороны Научно-технической группы экспертов иммунизации (НТГЭИ) документов на вакцину.
Во всех регионах республики идут обучающие тренинги для медицинских работников по организации проведения вакцинации.
Пусковой этап вакцинации начнется в г. Бишкек, г. Ош и Чуйской области.
В г. Бишкек будут развернуты 5 прививочных пунктов, на базе четырех Объединённых центров семейной медицины и ЦСМ №7;
в Чуйской области будет развернуто 2 пункта, в ЦСМ Сокулукского и Ысык-Атинского районов;
в г. Ош будет развернуто 2 пункта, на базе двух филиалов ЦСМ - №8 и №10.
На 1-м этапе планируется вакцинировать:
- медицинских работников с высоким и очень высоким риском заражения инфекцией, работающих в красной зоне, ГСВ и ЦСМ;
- медицинских работников неотложной скорой помощи, отделений интенсивной терапии с высоким риском развития тяжелых форм заболевания или смерти;
- медицинских работников и персонал в учреждениях долговременного ухода;
- работники общеобразовательных организаций, работников правоохранительных и силовых структур.
Для информации:
Вакцина "SinoPharm" - это инактивированная вакцина (в создании вакцины используются болезнетворные вирус или бактерия, или очень похожие на них микроорганизмы, которые инактивируют (убивают) с помощью химических реагентов, тепла. Этот метод основывается на технологиях, которые, как было доказано, эффективно защищают человека, они применяются для изготовления вакцин против гриппа и полиомиелита и позволяет наладить достаточно масштабное производство вакцин). Досье принято ВОЗ на рассмотрение, решение ожидается в марте, для включения в список ВОЗ в период ЧС.
Данной вакциной провакцинировано более 12 млн человек в 65 странах. Такие как: КНР, ОАЭ, Турецкая Республика, Республика Узбекистан, Бахрайн и др.
Побочных проявлений после иммунизации вакциной "SinoPfarm" не зарегистрировано.
Срок хранения вакцины 3 года, температура хранения +2+8 градусов. Наша холодовая цепь позволяет использование и хранение данной вакцины.
Вакцинация двухкратная с интервалом 25-28 дней.
Прививки будут проводиться на добровольной основе.
URL: https://www.vb.kg/398784
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!