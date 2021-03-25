На экс-главу "Северэлектро" завели дело о незаконном обогащении. Фото домов и машин

6 марта в следственный отдел ГСБЭП по Чуйской области поступил материал на бывшего руководителя ОАО "Северэлектро" Таланта Раимжанова.

Заявление поступило от Эркина Омурканова. Об этом Kaktus.media сообщили источники.

Как сообщается, экс-главу компании обвиняют по статье "Незаконное обогащение". Материалы на него зарегистрированы в АИС ЕРПП, начато досудебное производство.

По предварительной информации, Раимжанову приписывают незаконное владение несколько объектами, в частности квартирами в Бишкеке и на Иссык-Куле, а также автомобилями и контейнерами на рынке "Дордой".

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили наличие дела и сообщили, что оно уже передано следственным органам.

Раимжанов руководил ОАО "Северэлектро" с 2007 по 2009 год. Его назначение стало скандальным. На тот момент вопрос назначения гендиректора согласовывался с мэрией Бишкека. Однако с городскими властями назначение предварительно не обсуждали. Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов допустило нарушение Закона "О местном самоуправлении и местной государственной администрации" при назначении Раимжанова на должность.







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