6 марта в следственный отдел ГСБЭП по Чуйской области поступил материал на бывшего руководителя ОАО "Северэлектро" Таланта Раимжанова.
Заявление поступило от Эркина Омурканова. Об этом Kaktus.media сообщили источники.
Как сообщается, экс-главу компании обвиняют по статье "Незаконное обогащение". Материалы на него зарегистрированы в АИС ЕРПП, начато досудебное производство.
По предварительной информации, Раимжанову приписывают незаконное владение несколько объектами, в частности квартирами в Бишкеке и на Иссык-Куле, а также автомобилями и контейнерами на рынке "Дордой".
В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили наличие дела и сообщили, что оно уже передано следственным органам.
Раимжанов руководил ОАО "Северэлектро" с 2007 по 2009 год. Его назначение стало скандальным. На тот момент вопрос назначения гендиректора согласовывался с мэрией Бишкека. Однако с городскими властями назначение предварительно не обсуждали. Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов допустило нарушение Закона "О местном самоуправлении и местной государственной администрации" при назначении Раимжанова на должность.
URL: https://kaktus.media/434281
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!