Начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы

Делегацию КР возглавил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев

В Ташкенте начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

В ходе заседания, где кыргызскую делегацию возглавил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, узбекскую - премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, обсудят делимитацию оставшихся участков границы.

Стоит отметить, что во время государственного визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан главы двух стран договорились об активизации работ правительственных делегаций, завершить которые планируется в ближайшее время.

Пресс-служба правительства

