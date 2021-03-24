Начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы

Делегацию КР возглавил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев
В Ташкенте начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
В ходе заседания, где кыргызскую делегацию возглавил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, узбекскую - премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, обсудят делимитацию оставшихся участков границы.
Стоит отметить, что во время государственного визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан главы двух стран договорились об активизации работ правительственных делегаций, завершить которые планируется в ближайшее время.
Пресс-служба правительства
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