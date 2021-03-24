Блогера Элмира Сыдыманова оправдали

Он обвинялся в разжигании межрегиональной вражды
Блогера Элмира Сыдыманова, обвиняемого в разжигании межрегиональной вражды, оправдали. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.
- Сегодня Октябрьский районный суд Бишкека оправдал меня, - прокомментировал Сыдыманов.
Ранее, 10 марта, в ходе слушания прокурор отказался от обвинений.
Напомним, Элмир Сыдыманов, известный в Instagram как Sydyman, был задержан 17 февраля 2020 года по подозрению в разжигании межрегиональной вражды.
В отношении блогера была избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО-1. Позже адвокаты оспорили решение районного суда, и Сыдыманов вышел под домашний арест.
Vesti.kg ранее публиковали интервью с блогером, где он рассказал о проведенных в ИВС днях.
Источник: vesti.kg
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