Блогера Элмира Сыдыманова оправдали

Он обвинялся в разжигании межрегиональной вражды

Блогера Элмира Сыдыманова, обвиняемого в разжигании межрегиональной вражды, оправдали. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.

- Сегодня Октябрьский районный суд Бишкека оправдал меня, - прокомментировал Сыдыманов.

Ранее, 10 марта, в ходе слушания прокурор отказался от обвинений.

Напомним, Элмир Сыдыманов, известный в Instagram как Sydyman, был задержан 17 февраля 2020 года по подозрению в разжигании межрегиональной вражды.

В отношении блогера была избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО-1. Позже адвокаты оспорили решение районного суда, и Сыдыманов вышел под домашний арест.

Vesti.kg ранее публиковали интервью с блогером, где он рассказал о проведенных в ИВС днях.

Источник: vesti.kg