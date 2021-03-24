Аппарат президента и институт Бизнес-омбудсмена намерены активно взаимодействовать в вопросах защиты предпринимателей

Искандер Гайпкулов напомнил, что главой государства поставлена задача по кардинальному пересмотру работы государственных органов в отношении бизнеса.

В аппарате президента Кыргызстана состоялась встреча заведующего отделом политики стратегического развития, экономики и финансов Искандера Гайпкулова с Бизнес-омбудсменом страны Робином Орд-Смитом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Обсуждены меры по совершенствованию механизмов защиты предпринимателей, в том числе актуальность принятия Закона «О Бизнес-омбудсмене», который создаст условия и позволит повысить статус института Бизнес-омбудсмена.

Искандер Гайпкулов отметил необходимость скорейшей разработки и принятия данного законопроекта, а также представил информацию о ходе реализации указов «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» и «О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства».

Также он сообщил, что начата разработка новой редакции Налогового кодекса, в рамках которой будут устранены все разночтения, позволяющие осуществлять неправомерные действия в отношении предпринимателей.

Кроме того, отмечена важность пересмотра норм Уголовного кодекса в отношении экономических преступлений и необходимость создания альтернативных путей разрешения экономических споров.

Искандер Гайпкулов напомнил, что главой государства поставлена задача по кардинальному пересмотру работы государственных органов в отношении бизнеса.

В свою очередь Робин Орд-Смит подчеркнул, что на сегодняшний день не в полной мере устраняются выявленные нарушения государственных органов в отношении бизнеса и не принимаются во внимание представленные акты реагирования Бизнес-омбудсмена и продолжающиеся факты давления на бизнес со стороны проверяющих и контролирующих государственных органов.

Он отметил, что в аппарат президента будут внесены материалы и информация о неисполнении государственными органами мер, отраженных в вышеперечисленных указах Президента, а также другие факты давления со стороны государственных органов на бизнес.

Стороны договорились продолжить тесное и активное взаимодействие в вопросах поддержки и защиты бизнеса.

Источник: Кабар