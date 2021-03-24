Сексуальное домогательство на рабочем месте. Чем грозит такой «флирт»

При этом исследование показало, что 80% случаев домогательств происходит в государственных учреждениях.

В последние годы в СМИ Кыргызстана все чаще обсуждаются скандалы связанные с домогательством на рабочем месте (харассмент). Редакция Reporter.KG решила выяснить, что подразумевает под собой харассмент и как государство регулирует и защищает жертв домогательств на рабочем месте.

Статистика

Согласно исследованию Ассоциаций женщин-судей, каждая четвертая женщина в Кыргызстане подвергается сексуальному домогательству на рабочем месте.

При этом исследование показало, что 80% случаев домогательств происходит в государственных учреждениях.

Подавляющее большинство респонденток заявили, что они не знали, куда обращаться с этой проблемой, а даже если и знали, многие опасались осуждения. В большинстве случаев женщины обращались за помощью и советом к своим друзьям (48,4%), и при этом не было ни одного случая обращения в правоохранительные органы.

Данные исследования показали, что в 43% домогательства повторяются время от времени, в 36% случаев сексуальные домогательства носили единичный характер, в 21% – домогательства происходят постоянно.

Что подразумевает под собой харассмент?

В Законе «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» указано, что сексуальное домогательство — это действия сексуального характера, выраженные словесно или физически, унижающие и оскорбляющие лицо, находящееся в трудовой, служебной, материальной, семейной и иной зависимости.

В пресс-службе МВД КР сообщили, что преследование (харассмент) — это нежелательное и оскорбительное поведение со стороны мужчины или же женщины, которые заставляют вас делать то, что вам неприятно. Такое оскорбительное поведение может быть незаконным в зависимости от обстоятельств. И об этом каждый день люди, подвергающиеся домогательству, говорят, что подобное отношение к слабому полу равносильно насилию над женщинами.

Домогательство (харассмент) — является глобальной проблемой, где зачастую подвергаются подобной опасности женщины, девушки, а то и несовершеннолетние девочки, где поведение человека, причиняющее неудобство или даже вред другому человеку, нарушает неприкосновенность личной и частной жизни.

Государственное регулирование

На данный момент подобные противоправные деяния не регулируются Законом, но Уголовным кодексом предусмотрена статья 163 (понуждение к действиям сексуального характера). Наказывается лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью или исправительные работы 2,5-3 лет, или лишение свободы до 2,5 лет.

Накануне внести поправки в Трудовой кодекс КР предусматривающее запрет на домогательство на рабочих местах обсудили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

В проекте прописали право каждого на личную неприкосновенность и безопасные условия труда, свободные от домогательств и другие нормы, создающие условия для работника, исключающие подобные действия на рабочем месте.

Отметим, что максимальное наказание, которое предусмотрено Трудовые кодексом — применение дисциплинарного взыскание в виде увольнения.

При этом в МВД отмечают, что домогающийся человек в любом случае избегает обвинений в преследовании. Кроме того, зная о том, что девушка будет молчать ради работы или же из-за безвыходности будет соглашаться на его условия, это говорит о том, что вы еще больше подвергаете себя опасности и даете человеку совершать другие сопутствующие неприятные действия.

Как власти других стран защищают от домогательств на рабочем месте

В США наказание за домогательство на рабочем месте — понижение по службе или временное отстранение от должности, или увольнение. Кроме того, нарушителям могут обязать выплачивать компенсацию.

В Швейцарии за харассмент наказываются лишением свободы на срок от 1 года до 10 лет

В Германии мужчина, оскорбивший достоинство женщины, может быть лишен свободы сроком от 1 года до 10 лет.

В Беларуси предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ст. 170 Уголовного кодекса Беларуси, понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа, с использованием служебной зависимости потерпевших наказывается ограничением свободы до трех лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом и с лишением права занимать определенные должности.

Во Франции любое принуждение к действиям сексуального характера рассматривается как сексуальная агрессия. Мужчины, «флиртующие», используя служебное положение, могут на один год «загреметь» в тюрьму и получить штраф в размере 100 тыс. франков.

Источник: reporter.kg