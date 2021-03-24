В Бишкеке задержан подозреваемый в махинациях с денежными картами

Инспекторами по делам несовершеннолетних столичной милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества с денежными картами.

Об этом сообщает УВД Ленинского района Бишкека.

Как отмечается, 26 января 2021 года в УВД с письменным заявлением обратилась гражданка М.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица.

- Подозреваемый, обманным путем, под предлогом, что купит туфли на одной из известных интернет- платформ, получил от заявительницы реквизиты денежной карты, чтобы перевести на нее денежные средства. Но воспользовавшись ссылкой одной из компаний по доставке, снял всю сумму на карте в размере 56 тысяч 581 тысяч сомов. И затем скрылся в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 204 (Мошенничество) УК КР, - говорится в сообщении.

Милицией на территории столицы задержан подозреваемый А.Т., 1991 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС.

- Сотрудниками милиции продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений. Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-605, 0 (312) 352-947, 0 (500) 032-000, 0 (702) 865-027 и 102.

Источник: vb.kg