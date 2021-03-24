3 млн кыргызстанцев планируют вакцинировать от COVID-19

В Кыргызстане до ноября 2021 года планируется закончить вакцинацию 70% населения - это около 3 млн человек.
Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.
По ее словам, сейчас идет подготовка к проведению первого этапа вакцинации, которая будет направлена на вакцинацию групп риска – медики, учителя и люди с хроническими заболеваниями.
Она отметила, что правительство проводит переговоры с Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития и другими донорами, которые разрабатывают план по закупу вакцин на бюджетные средства.
«В ходе вакцинации человек будет информирован, чем его прививают, какими компонентами, после он должен будет подписать форму о добровольном согласии. После процедуры ему дадут бейджик, и он должен будет 30 минут ждать в зале ожиданий, чтобы проследить за его состоянием, а после ухода он должен наблюдаться у медика в течение трех дней», - сообщила Ишенапысова.
По ее данным, на основе опросов будет выясняться, переболел человек или нет. «Вакцины, которые предлагаются, в их инструкции написано, что после 6 месяцев после болезни человек может получить, если захочет. Вакцинацию должны получать здоровые люди после осмотра, опроса», - отметила она.
Источник: Кабар
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