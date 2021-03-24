Камиль Осмоналиев отрыгнул, но…

Судья Верховного суда Камиль Осмоналиев был обвинен в незаконном обогащении и взят под стражу.

Он признал вину и выплатил 70 млн сомов из 114 млн сомов, нанесенного ущерба государству. Обязался выплатить оставшиеся 44 млн сомов в течение трех месяцев. В связи с этим его освободили из тюрьмы, под подписку о невыезде.

Это хорошо, что у нас вынуждают «отрыгнуть» награбленное тех, кто воровал, расхищал, наносил ущерб государственному бюджету. Но с правовой точки зрения возникает вопрос – насколько это правильное наказание. Значит станет привычным делом говорить следующее: «Можно воровать, заниматься коррупцией, если поймают – верну, если повезет – все останется при мне»? Даже внесли соответствующие изменения в закон, сохранили подобную практику. Получается, не работает принцип: «Вор должен сидеть в тюрьме»? Это положительно скажется на борьбе с коррупцией или усилит ее?

Значит, если будут выходить на свободу те, кого посадили по подозрению в коррупции и возбудили уголовное дело, путем возвращения награбленного, то нужно как минимум сделать так, чтобы они не могли состоять на госслужбе и баллотироваться в депутаты. Иначе подобный вид наказания вряд ли испугает коррупционеров, они будут увлекаться коррупционными делами.

Источник: газета «Майдан.kg» №11 от 24.03.2021 / стр. 3