Жители Аравана недовольны. Что скажет Арапбаев?

В обращении говорится, что завод должен тесно работать с местным сообществом, но руководство завода не предпринимает никаких действий.

Жители Араванского района Ошской области обратились к руководству страны, выразили свое недовольство цементным заводом и призвали принять меры. По их словам, цементный завод в Араване наносит большой вред экологии.

В обращении говорится, что завод должен тесно работать с местным сообществом, но руководство завода не предпринимает никаких действий. Предприятие вырабатывает немало вредных отходов, но в то же время не платит компенсацию местным жителям. Поэтому предлагается провести независимую экологическую экспертизу, создать общественно-государственную комиссию. Кроме того, завод не оказывает помощь местному населению.

Конечно, недовольство населения обосновано. Народ сказал свое слово, что в свою очередь сделает правительство? Учтет ли глас народа владелец завода, депутат ЖК Азамат Арапбаев? Или скажет: «Делайте что хотите»?

Источник: газета «Майдан.kg» №11 от 24.03.2021 / стр. 3