Воздух в столице все еще загрязненный

К сожалению, воздух в Бишкеке до сих пор остается загрязненным.
В 2019 году в рейтинге столиц с загрязненным воздухом Бишкек занимал 16-е место, а по итогам 2020 года – 8-е место. Тем самым Бишкек оказался в одном ряду с такими странами, как Бангладеш, Пакистан, Индия, Монголия, Афганистан, Оман, Катар.
Если городские власти не примут срочные меры, не будут бороться со смогом в Бишкеке, то в ближайшие годы наша столица может возглавить упомянутый рейтинг. Ни одна партия, обещающая развитие и процветание Бишкека в случае их избрания, не смогла предложить реальные пути решения проблемы.
В этом же рейтинге странами с чистым воздухом признаны Пуэрто-Рико, Новая Каледония, Виргинские острова, Швеция, Финляндия, Норвегия и Эстония.
Источник: газета «Майдан.kg» №11 от 24.03.2021 / стр. 3
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