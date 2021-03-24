Жылдыз Жолдошова, экс-депутат: «Если продолжим сажать молодежь, выражающую свое мнение, то кыргызы погубят себя и без внешних врагов»

Старшее поколение связывало наши ошибки с нашей молодостью.

— Из 15 республик СССР Кыргызстан выбрал путь демократии. Демократия призывает уважать законы и жить, подчиняясь им. В то же время есть свобод слова. Последние события говорят о том, что у нас сажают блогеров и только-только пришедших в политику людей. Силовым органам надо выяснить, какие слова писал Тилекмат, а какие нет. Мы тоже были молоды, мы тоже совершали ошибки, когда только пришли в политику. Старшее поколение связывало наши ошибки с нашей молодостью. И не применяло жесткие меры. Поэтому действующей власти следовало бы для начала провести разъяснительные работы, а не принимать жесткие меры… Я думала, что с приходом новой власти останутся в прошлом методы старой власти – аресты и запугивания. Потому что верхушка нынешней власти столкнулась с несправедливостью, сидела в тюрьме. Настоящие коррупционеры проникли во властные структуры, сидят и радуются своим долям в золотых рудниках. Все сильные личности несправедливо оказались за решеткой, были сломлены. Если мы будем сажать 40-50-летних политиков, молодых журналистов и блогеров, то кыргызы погубят себя и без внешних врагов. Кыргызы уничтожат своих видных сыновей и дочерей.

Источник: газета «Майдан.kg» №11 от 24.03.2021 / стр. 6