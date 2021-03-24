Олжобай Шакир, журналист: «Если Узбекистан обогнал нас на 40-50 лет по развитию, то почему граждане Узбекистана приезжают на кыргызскую землю на заработки?»

Если братья-узбеки обогнали нас на 40-50 лет, как говорит Садыр Жапаров, то почему жители Узбекистана едут в Кыргызстан на заработки?..

— Простейший вопрос Садыру Жапарову: многовато людей едут из Узбекистана в Кыргызстан в поисках работы. Особенно в сферу строительства. Это факт! А едут ли граждане Кыргызстана в Узбекистан в поисках работы в массовом порядке? Я не слышал о таком…

Если братья-узбеки обогнали нас на 40-50 лет, как говорит Садыр Жапаров, то почему жители Узбекистана едут в Кыргызстан на заработки?.. Или он приводит в пример авторитарную страну, так как сам намеревается установить авторитарную власть? Разве нет других индикаторов для сравнения? Получается Кыргызстан отстал на 40 лет, так как нам не подходит курс на демократию. Хочет сказать, что власть одного человека способствует развитию… Эксперты по экономике, скажите, есть ли доля правды в словах кыргызского президента…

Источник: газета «Майдан.kg» №11 от 24.03.2021 / стр. 6