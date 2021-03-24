Прокуратура вернула государству здание аптеки Сокулукской больницы

Прокуратура вернула государству здание аптеки Сокулукской больницы

Прокуратурой Сокулукского района в государственную собственность возвращено здание аптеки Сокулукской территориальной больницы площадью 34,39 кв.м, с земельным участком 72,2 кв.м.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР, в 2017 году прокуратурой Сокулукского района в Межрайонный суд Чуйской области было внесено исковое заявление к Фонду по управлению государственным имуществом, С.Хуснутдиновой и Сокулукскому районному управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество о признании недействительным приказа от 12 июня 2009 года «О передаче в аренду с последующим выкупом неиспользуемого здания аптеки Сокулукской территориальной больницы», с выкупной стоимостью 220 тысяч сомов.

Судами двух инстанций исковые требования прокуратуры удовлетворены, в свою очередь постановлением Верховного суда КР от 12 ноября 2018 года вышеуказанные судебные акты оставлены в силе.

Кроме этого, определением Чуйского областного суда от 10 марта 2021 года исковое заявление прокуратуры района о признании недействительными договоров купли-продажи также удовлетворено полностью.

Источник: Элгезит