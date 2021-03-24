Муфтият могут лишить права решать коммерческие вопросы по хаджу

Член Совета улемов Марс ажы Ибраев отмечает, что конфликт на государственном уровне произошел из-за денег

Член Совета улемов Марс ажы Ибраев в разговоре с Vesti.kg сообщил, что внесено предложение лишить муфтият возможности вести коммерческие дела по вопросам паломничества.

— На последнем собрании Совета улемов мы внесли предложение забрать у муфтията возможность вести коммерческие дела по паломничеству, — говорит Ибраев. — Предложение начнет работать, когда новый муфтий и его команда утвердят его. Пусть муфтият следит за квотами, подписывает соглашения, а вести всю техническую и коммерческую работу будут другие. Оплату за билеты на самолеты, место жительства паломников — за всем этим должны следить фирмы, департамент при муфтияте или какой-нибудь другой орган. Муфтият не должен отвечать за финансовые вопросы, потому что все конфликты на государственном уровне были как раз-таки из-за денег.

Член Совета улемов отмечает, что данное решение должно приниматься с согласия госструктур и народа.

— На собрании многие члены Совета улемов присоединились к моему мнению, — продолжил он. — На заседании была комиссия по вопросам религии, которая также выслушала нас и, думаю, внесла предложения в протокол. Нужно убрать паломничество из муфтията, тогда имя главы ДУМК будет чистым.

Источник: vesti.kg