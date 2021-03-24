(Фото) Марипов встретился с и.о. генсека Конференции ООН по торговле и развитию Изабель Дюранд

Премьер-министр подчеркнул, что цифровизация государственных услуг, в том числе таможенных процедур является особо приоритетным направлениям в работе правительства.

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов в режиме видеоконференцсвязи встретился с исполняющим обязанности Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Изабель Дюранд, сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе беседы были обсуждены вопросы цифровизации таможенной системы, презентована автоматизированная система обработки таможенных данных (ASYCUDA), которая позволяет значительно сократить время на таможенное оформление, исключить коррупционные составляющие и способствует пополнению бюджета страны.

Премьер-министр подчеркнул, что цифровизация государственных услуг, в том числе таможенных процедур является особо приоритетным направлениям в работе правительства.

«Хочу отметить особую роль ЮНКТАД как координационного центра по развитию вопросов торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития стран. Правительство Кыргызской Республики возлагает надежду на практическую реализацию совместных проектов с вашей организацией по различным направлениям. Внедрение системы ASYCUDA в ряде стран позволяет надеяться, что возможное применение данной системы в нашей республике в первую очередь улучшит администрирование таможенных процедур, положительно скажется на доходной части бюджета. Мы заинтересованы в использовании системы ASYCUDA и надеемся на дальнейшее сотрудничество с ЮНКТАД», - сказал он.

Исполняющая обязанности Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию Изабель Дюранд в свою очередь выразила готовность оказания содействия и развития дальнейшего сотрудничества по ряду направлений, вызывающих взаимный интерес.