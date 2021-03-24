(Фото) Сотрудник Таможни стал чемпионом турнира по сумо

Сотрудник Государственной таможенной службы стал чемпионом турнира по сумо, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в столице прошел открытый чемпионат Бишкека по сумо. В состязаниях участие приняли более 150 борцов из нескольких регионов страны. Соревновались юные борцы до 18 лет и взрослые. Мужчины боролись в весовых категориях 65, 70, 85, 100 и 115 килограммов, юноши — в категориях 35, 42, 48, 55, 65 и 70 килограммов.

В турнире свои силы испытал сотрудник Государственной таможенной службы Алмаз Эргешов, в полуфинале он одержал победу над Тилеком Усуповым, а уже в финале одолел Ильяза Нурланбек уулу и стал чемпионом по сумо.

Отметим Алмаз Эргешов является двухкратным призером Азии, неоднократным чемпионом страны, и победителем многих международных соревнований по данному виду спорта.

Источник: Кабар