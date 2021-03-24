Задержан член ОПГ, который обманул жертву на $4,4 тыс. и авто

Сотрудники Службы криминальной милиции задержали жителя Чуйской области, который обманным путем завладел чужим имуществом.

Как сообщает пресс-служба МВД, в феврале 2019 года некий мужчина, обещая качественное выполнение строительных работ, связанных с установкой пластиковых окон и дверей, выманил крупную сумму денежных средств. Получив предоплату в размере более чем 4 тыс. 400 долларов США, а также автомашину марки «Даймлер Крайслер S320», он исчез.

В 2021 году потерпевший от мошеннических действий обратился в милицию.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, осуществляется досудебное расследование по ст. 204 (мошенничество) УК КР.

Сотрудниками 3-го управления СКМ МВД были получены данные, что к вышеуказываемому факту причастен многократно судимый житель г.Токмок Чуйской области.

Накануне, 23 марта, оперативники УБОП СКМ задержан подозреваемый, ранее четырежды судимый гражданин М.А. 1980 года рождения, состоящий на оперативном учете МВД как член ОПГ. Задержанный доставлен в следственные органы.

Осуществляются следственные мероприятия.

Источник: Кабар