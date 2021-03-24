В Москве сменился глава кыргызской диаспоры.
Им стал стал 36-летний Кубанычбек Осмонбеков.
Он является президентом профессиональной лиги по MMA AIKOL FC, учредителем Международной ассоциации предпринимателей и журнала «Деловая аудитория».
Отметим, что на этом посту он сменил Раимкула Аттакурова.
В России пребывают около 800 тысяч мигрантов из Кыргызстана. Большинство из них живут и работают в Москве и Московской области.
Источник: Элгезит
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