(Видео) «Я боюсь здесь жить». Ребенок обратился к Садыру Жапарову с просьбой решить проблему на границе

Семья мальчика живет на границе с Таджикистаном. Ранее их дом подожгли

Маленький мальчик обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой решить проблему на границе с Таджикистаном. Видеообращение опубликовано на странице в телеканала Next TV в соцсети.

Ребенок рассказывает о том, что ему страшно жить на границе с Таджикистаном.

— Уважаемый Садыр Жапаров,— начал маленький кыргызстанец. — Меня зовут Адиль. Я живу в Баткене, в селе Кок-Таш. В прошлом году наш дом подожгли. Я боюсь здесь жить. В двух метрах от меня живут таджики.

В видеоролике Адиль показал, что живет буквально в шаге от границы.

— Нам стало страшно жить здесь, — подчеркнул мальчик. — Я прошу вас решить проблему с границей.

Источник: vesti.kg