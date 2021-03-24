(Фото) Делегация из Оша ознакомилась крупными предприятиями Андижанской области

Руководство Андижанской области выразило заинтересованность в реализации крупных инвестиционных проектов в городе Ош.

Делегация во главе с первым вице-мэром Оша Юсуповым Замиром Байышовичем посетила с рабочим визитом Андижанскую область республики Узбекистан.

Делегация ознакомилась с рядом промышленных предприятий Андижанской области и была обсуждена дорожную карта сотрудничества между городом Ош и Андижанской областью в торгово-экономической, промышленной, перерабатывающей, культурно-гуманитарной и туристической сферах.

Руководство Андижанской области выразило заинтересованность в реализации крупных инвестиционных проектов в городе Ош. На встрече стало известно о том, что после подписания Дорожной карты двустороннего сотрудничества в ближайшее время будет реализовано всестороннее сотрудничество.

Источник: Кабар