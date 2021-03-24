ГКНБ: Прекращены уголовные дела в отношении Омурбека Бабанова

Прекращены досудебные производства в отношении экс-премьер-министра, экс-кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова.

Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.

Уточняется, что по результатам расследования уголовных дел, ранее возбужденных со стороны органов прокуратуры и следственных подразделений в отношении бывшего депутата ЖК КР и кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова и аффилированных с ним коммерческих структур, приняты обоснованные на законе процессуальные решения о прекращении дальнейшего производства по ним ввиду отсутствия фактов причинения вреда интересам государства, юридических лиц и граждан действиями О.Бабанова и его родственников.

Вместе с тем с Бабановым достигнута договоренность о добровольном перечислении в бюджет государства денежных средств в размере 100 миллионов сомов в качестве поддержки.

Источник: Кабар