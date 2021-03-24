ГКНБ: Прекращены уголовные дела в отношении Омурбека Бабанова

Прекращены досудебные производства в отношении экс-премьер-министра, экс-кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова.
Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.
Уточняется, что по результатам расследования уголовных дел, ранее возбужденных со стороны органов прокуратуры и следственных подразделений в отношении бывшего депутата ЖК КР и кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова и аффилированных с ним коммерческих структур, приняты обоснованные на законе процессуальные решения о прекращении дальнейшего производства по ним ввиду отсутствия фактов причинения вреда интересам государства, юридических лиц и граждан действиями О.Бабанова и его родственников.
Вместе с тем с Бабановым достигнута договоренность о добровольном перечислении в бюджет государства денежных средств в размере 100 миллионов сомов в качестве поддержки.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!