(Фото) В жилмассиве «Дордой» появится новый садик

Мэрия Бишкека объявляет конкурс на строительство нового детского сада в жилом массиве «Дордой».

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, новая дошкольная образовательная организация рассчитана на шесть групповых ячеек общей численностью 140 детей. Проектно-сметная документация завершена в полном объеме.

«В здании будут расположены игровые комнаты, буфетная, кухня, спальные, санузлы, приемные, медицинский кабинет, кабинет заведующей, методиста, музыкально-гимнастический зал, комната персонала, кладовые и техпомещения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что тендер проходит по линии общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии.

Первичная сметная стоимость возведения новой общеобразовательной организации составила 48 млн 398 тыс. 113 сомов. Источник финансирования – городской бюджет.

Подробная информация по ссылке: http://zakupki.gov.kg/popp/view/order/list.xhtml?cid=2

Источник: Кабар