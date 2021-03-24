(Фото) В жилмассиве «Дордой» появится новый садик 

Мэрия Бишкека объявляет конкурс на строительство нового детского сада в жилом массиве «Дордой».
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, новая дошкольная образовательная организация рассчитана на шесть групповых ячеек общей численностью 140 детей. Проектно-сметная документация завершена в полном объеме.
«В здании будут расположены игровые комнаты, буфетная, кухня, спальные, санузлы, приемные, медицинский кабинет, кабинет заведующей, методиста, музыкально-гимнастический зал, комната персонала, кладовые и техпомещения», - говорится в сообщении.
Уточняется, что тендер проходит по линии общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии.
Первичная сметная стоимость возведения новой общеобразовательной организации составила 48 млн 398 тыс. 113 сомов. Источник финансирования – городской бюджет.
Подробная информация по ссылке: http://zakupki.gov.kg/popp/view/order/list.xhtml?cid=2
Источник: Кабар
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