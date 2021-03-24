Минздрав начал вести тренинги для медработников по вакцинации от COVID-19

Первый этап вакцинации начнется в Бишкеке, Оше и Чуйской области
Медработники пройдут тренинги в рамках первого этапа вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
По данным ведомства, пусковой этап вакцинации стартует в Бишкеке, Оше и Чуйской области.
«В столице будут развернуты пять прививочных пунктов на базе четырех объединенных центров семейной медицины и ЦСМ № 7, в Чуйской области — два пункта — в ЦСМ Сокулукского и Иссык-Атинского районов, в Оше также будет два пункта — на базе двух филиалов ЦСМ — № 8 и 10», - уточнили в Минздраве.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что для проведения вакцинации будут привлечены медработники, которые занимаются прививками.
Напомним, на минувшей неделе в Кыргызстан поступило 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm.
Источник: vesti.kg
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