Минздрав начал вести тренинги для медработников по вакцинации от COVID-19

Первый этап вакцинации начнется в Бишкеке, Оше и Чуйской области

Медработники пройдут тренинги в рамках первого этапа вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, пусковой этап вакцинации стартует в Бишкеке, Оше и Чуйской области.

«В столице будут развернуты пять прививочных пунктов на базе четырех объединенных центров семейной медицины и ЦСМ № 7, в Чуйской области — два пункта — в ЦСМ Сокулукского и Иссык-Атинского районов, в Оше также будет два пункта — на базе двух филиалов ЦСМ — № 8 и 10», - уточнили в Минздраве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что для проведения вакцинации будут привлечены медработники, которые занимаются прививками.

Напомним, на минувшей неделе в Кыргызстан поступило 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm.

Источник: vesti.kg