Обращение Садыра Жапарова по случаю очередной годовщины Мартовской народной революции

События 24 марта 2005 года запомнились как одни из важнейших в истории независимого Кыргызстана.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 марта, обратился к кыргызстанцам в связи с очередной годовщиной Мартовской народной революции.
Приводим текст обращения главы государства:
«Уважаемые кыргызстанцы!
Сегодня День мартовской народной революции.
События 24 марта 2005 года запомнились как одни из важнейших в истории независимого Кыргызстана. В тот день наши граждане, недовольные властью, прибыли в Бишкек со всей страны и вместе с жителями столицы потребовали аннулирования результатов парламентских выборов и отставки президента.
Возмущение кыргызского народа в этот день было обусловлено рядом негативных явлений, в частности установлением несправедливой власти, беззакония и семейного правления, ставившим личные интересы выше государственных.
Кыргызский народ всегда был волевым, мужественным и нетерпимым к несправедливости. Какие только события не пережила наша страна за 30 лет независимости!
Но, несмотря на политические потрясения и пандемию коронавируса, а также тяжелые потери и экономические трудности, наш народ сохранил свою приверженность политической свободе и демократии.
Дорогие соотечественники!
Перед нами стоит цель превратить Кыргызстан в развитую страну.
Пока в нашей стране возобладает стабильность и соблюдаются законы, Кыргызстан неизбежно встанет на путь развития. Пусть наши граждане усердно трудятся для этого и не сбиваются с выбранного курса.
Пусть на нашей земле всегда будет единство, солидарность и мир!»
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