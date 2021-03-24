Верховный суд отменил приговор Саляновой и направил дело на новое рассмотрение

Верховный суд отменил решения по делу бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой и направил дело на новое рассмотрение.

Об этом сообщили в группе государственных обвинителей.

По их информации, сегодня состоялся процесс в Верховном суде. На процессе ходатайство адвоката Р.Садыковой в интересах осужденной А.Саляновой удовлетворено частично, приговоры Ленинского районного суда, Бишкекского городского суда, постановление Верховного суда КР отменены, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд.

Напомним, А.Салянова признана виновной в злоупотреблении служебным положением. А именно в незаконном продлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву в 2010 году, будучи министром юстиции. Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы с отсрочкой, пока ее дочери не исполнится 14 лет.

Источник: Кабар