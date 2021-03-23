Убийство в Оше. Погибшим оказался школьный учитель информатики

Сегодня утром его тело с огнестрельным ранением обнаружили прохожие.
Мужчина, тело которого сегодня обнаружили на улице Кукум Бий в Оше, оказался учителем информатике в одной из городских школ. Информацию VB.KG подтвердили в правоохранительных органах.
Сообщается, что мужчина днем работал учителем информатики, а по вечерам подрабатывал частным извозом. Сегодня утром его тело с огнестрельным ранением обнаружили прохожие.
В настоящее время расследование дела продолжается.
Источник: vb.kg
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