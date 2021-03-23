Завтра в ряде районов Бишкека не будет света (список)

В ряде районов Бишкека завтра, 24 марта, будет временно прекращена подача электроснабжения, сообщают в ОАО «Северэлектро».
По их информации, данные меры связаны с проводимыми работами по техобслуживанию электрических сетей.
Так, света не будет в следующих районах:
Восточный РЭС:
- 9-й мкр, д №38 с 09.30 до 17.00;
- жилмассив «Кок-Жар» (ул. Тон, Кок-Жар, Ой, Терскен, Ахунбаева) с 12.00 до 17.30;
- отрезки ул. Низовой, Курманалиева, Мусы Джалиля, Шайыр, Ялтинской, Салиевой, Кантемировской, Садовой, Пархоменко, пр. Жибек Жолу с 10.00 до 18.00;
- жилмассив «Кара-Жыгач» (ул. Исакеева, Дордой) с 13.00 до 17.00;
Западный РЭС:
- жилмассив «Арча-Бешик» (ул. Шербет, Кара-Кужур, Безымянная, Жайыл баатыра) с 09.00 до 18.00;
- отрезки ул. Тимирязева, Рыскулова, Табышалиева, Горького, Тыныстанова, Камчатской, Белгородской, Абаканской, Архангельской, Алыкулова, Астраханской, пр. Дэн Сяопина, а также жилмассив «Ак-Ордо» (ул. Биримдик, Гагарина, Акыкулова, Бар-Булак, Гул-Ордо) с 09.30 до 18.00;
- отрезки улиц Кулиева, Павлова, Чимкентской, Жумабека, Рыскулова, переулок Краснознаменный с 09.30 до 17.00.
ОАО «Северэлектро» приносит извинения абонентам за неудобства, возникшие в связи с проведением работ.
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