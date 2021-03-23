Суд выписал штраф брату депутата ЖК, задержанного за вымогательство взятки

Суд первой инстанции признал Толонова виновным по статье «Вымогательство взятки» УК КР и обязал выплатить штраф в 260 тыс. сомов.
В Бишкекском городском суде состоялся процесс по делу директора информационно-консультационного центра Государственной службы миграции Бахтияра Толонова, который был задержан за вымогательство.
Как сообщили в пресс-службе суда, коллегия Бишкекского горсуда оставила решение Первомайского районного суда в силе без изменений.
Суд первой инстанции признал Толонова виновным по статье «Вымогательство взятки» УК КР и обязал выплатить штраф в 260 тыс. сомов.
Напомним, Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) 10 января 2020 года был задержан брат депутата Жогорку Кенеша Данияра Толонова - Бахтияр Толонов в одном из столичных кафе за вымогательство взятки.
Источник: Кабар
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