Суд выписал штраф брату депутата ЖК, задержанного за вымогательство взятки

Суд первой инстанции признал Толонова виновным по статье «Вымогательство взятки» УК КР и обязал выплатить штраф в 260 тыс. сомов.

В Бишкекском городском суде состоялся процесс по делу директора информационно-консультационного центра Государственной службы миграции Бахтияра Толонова, который был задержан за вымогательство.

Как сообщили в пресс-службе суда, коллегия Бишкекского горсуда оставила решение Первомайского районного суда в силе без изменений.

Суд первой инстанции признал Толонова виновным по статье «Вымогательство взятки» УК КР и обязал выплатить штраф в 260 тыс. сомов.

Напомним, Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) 10 января 2020 года был задержан брат депутата Жогорку Кенеша Данияра Толонова - Бахтияр Толонов в одном из столичных кафе за вымогательство взятки.

Источник: Кабар