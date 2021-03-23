Саммит Тюркского совета пройдет в режиме видеосвязи

В связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении неофициального Саммита Тюркского совета, запланированного на 31 марта т.г. в г.Туркестане, в режиме видеоконференции.
Саммит Тюркского совета, запланированный на 31 марта в Туркестане, решено провести в режиме видеоконференции, сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.
«В связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении неофициального Саммита Тюркского совета, запланированного на 31 марта т.г. в г.Туркестане, в режиме видеоконференции. Секретариат ССТГ был официально уведомлен об этом решении.
Как ранее сообщалось, в Саммите примут участие все главы государств-членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации», - говорится в сообщении на Telegram-канале МИД РК.
По итогам Саммита ожидается подписание Декларации, объявляющей Туркестан духовной столицей Тюркского мира.
Источник: Кабар
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