Мужчина, зашивший себе рот в поддержку Жапарова, обратился к президенту

Когда вы пострадали за будущее нашей страны, когда безвинно были осуждены я не мог оставаться в стороне.
Кыргызстанец Саламан уулу Жаныбек, который в прошлом году в поддержку Садыра Жапарова зашил себе рот и вышел на одиночный пикет к зданию посольства Кыргызстана в Москве, обратился к президенту КР. Его обращение опубликовало издание nazarnews.org.
"Когда вы пострадали за будущее нашей страны, когда безвинно были осуждены я не мог оставаться в стороне. В вашу поддержку я вышел на пикет и зашил себе рот.
Теперь вы президент. Когда вы каждый день едите разные блюда думаете ли вы о том, что едят простые люди, у которых от безработицы и дороговизны может быть пусто на столе?
Что вы скажете в судный день перед богом, если вас спросят, где вы были, когда моя семья голодала?
Сколько мы, простой народ, должны выживать?", задался вопросом Саламан уулу Жаныбек.
Источник: vb.kg
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