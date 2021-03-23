Мужчина, зашивший себе рот в поддержку Жапарова, обратился к президенту

Когда вы пострадали за будущее нашей страны, когда безвинно были осуждены я не мог оставаться в стороне.

Кыргызстанец Саламан уулу Жаныбек, который в прошлом году в поддержку Садыра Жапарова зашил себе рот и вышел на одиночный пикет к зданию посольства Кыргызстана в Москве, обратился к президенту КР. Его обращение опубликовало издание nazarnews.org.

"Когда вы пострадали за будущее нашей страны, когда безвинно были осуждены я не мог оставаться в стороне. В вашу поддержку я вышел на пикет и зашил себе рот.

Теперь вы президент. Когда вы каждый день едите разные блюда думаете ли вы о том, что едят простые люди, у которых от безработицы и дороговизны может быть пусто на столе?

Что вы скажете в судный день перед богом, если вас спросят, где вы были, когда моя семья голодала?

Сколько мы, простой народ, должны выживать?", задался вопросом Саламан уулу Жаныбек.



Источник: vb.kg