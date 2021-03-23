В Бишкеке усилен санитарный контроль

В Бишкеке усилен санитарный контроль, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

За последние сутки в Бишкеке выявлены 56 новых случаев коронавирусной инфекции, из них у 46 человек подтвердился COVID-19, у остальных — пневмония. На 23 марта общее количество выявленных случаев заболевших составило 29 645, из них 13 089 – пневмония.

В связи с увеличением новых случаев заражения вирусом в столице по поручению вице-мэра по социальным вопросам Айжан Чыныбаевой усилен санитарный контроль, а также количество инспекций мобильных бригад по хозсубъектам.

В мэрии напоминают, что производственный контроль и ответственность за соблюдение санитарных требований возлагается на всех руководителей, и просят создать безопасные условия работы для сотрудников и клиентов.

«Не забывайте о санитарных правилах: ношение масок, соблюдение дистанции и обработка рук антисептиком все еще необходимо. Укрепляйте иммунитет, занимайтесь спортом», — отметили в пресс-службе.

Источник: Элгезит