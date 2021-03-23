В Бишкеке усилен санитарный контроль, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
За последние сутки в Бишкеке выявлены 56 новых случаев коронавирусной инфекции, из них у 46 человек подтвердился COVID-19, у остальных — пневмония. На 23 марта общее количество выявленных случаев заболевших составило 29 645, из них 13 089 – пневмония.
В связи с увеличением новых случаев заражения вирусом в столице по поручению вице-мэра по социальным вопросам Айжан Чыныбаевой усилен санитарный контроль, а также количество инспекций мобильных бригад по хозсубъектам.
В мэрии напоминают, что производственный контроль и ответственность за соблюдение санитарных требований возлагается на всех руководителей, и просят создать безопасные условия работы для сотрудников и клиентов.
«Не забывайте о санитарных правилах: ношение масок, соблюдение дистанции и обработка рук антисептиком все еще необходимо. Укрепляйте иммунитет, занимайтесь спортом», — отметили в пресс-службе.
Источник: Элгезит
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