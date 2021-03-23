Кадровый вопрос. Замакима Ноокатского района провалил аттестацию

В городе Ош завершился этап компьютерного тестирования аттестации акимов районов и их заместителей.

Об этом сообщил директор Государственной кадровой службы Абдырахман Маматалиев.

По его словам, в сегодняшней аттестации приняли участие 5 глав райадминистраций и 13 их заместителей. Один из заместителей акима Ноокатского района не прошел тестирование. Фамилию этого чиновника глава ГКС уточнять не стал.

Ранее сообщалось, что в аттестации принимают участие главы администраций Алайского, Узгенского, Кара-Кульджинского, Араванского и Чон-Алайского районов. Должности акимов Ноокатского и Кара-Суйского района являются вакантными. На них был объявлен конкурс. По предварительным данным, на пост акима Кара-Суйского района претендуют 74 кандидата.

По результатам проведенной аттестации аттестационной комиссией будет внесено предложение в Правительство Кыргызской Республики.

Источник: Элгезит