«Авторитеты» оценили миллионную награду за вора в законе Камчи Кольбаева

Госдеп США объявил вознаграждение в 5 миллионов долларов за информацию о киргизском «авторитете» Камчибеке Кольбаеве по кличке Коля Киргиз.

«Коля - почти «национальное достояние». Да и жизнь дороже. Вычислят ещё на стадии передачи информации. И денег не получишь, и всю родню вырежут»

Госдеп США объявил вознаграждение в 5 миллионов долларов за информацию о киргизском «авторитете» Камчибеке Кольбаеве по кличке Коля Киргиз. Это беспрецедентная сумма, но и за такие баснословные деньги вряд ли кто «сдаст» вора в законе (как говорят преступники, иначе могут «вырезать всю семью»). Почему американцы не жалеют денег за Колю Киргиза и что такое преступная организация «Братский круг», российскому изданию «Московский комсомолец» рассказали представители криминального мира.

Объявление о вознаграждении вышло после того, как киргизский суд отпустил Колю на свободу. В Белом доме считают Камчибека Кольбаева лидером преступной организации Brothers' Circle, что означает «Братский круг». В черный список представителей ОПГ, угрожающих национальной безопасности, он был включен еще десять лет назад. Интересно, что Коля Киргиз занял место российского авторитета Владислава Леонтьева по кличке Вадик Белый, который в конце прошлого года умер от инсульта на чужбине в возрасте 49 лет.

В Госдепе США за последнее время не раз вспоминали о «Братском круге». Напомню, что почти десять лет назад (а точнее в июле 2011 года) президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал распоряжение №13581 о начале нового этапа борьбы с международной организованной преступностью. Это исторический документ, в нем говорилось о введении санкций против четырех транснациональных преступных группировок: японской якудзы, итальянской каморры, мексиканской «Лос-Сетас» и российского «Братского круга» (кстати, это так американцы перевели слово «братва»). Почему российского — не совсем ясно, ведь в него вошли семь «воров в законе» из стран СНГ. В списке «братвы» 7 человек, в том числе Камчибек Кольбаев. Как бы то ни было, некоторые сомневаются, что «Братский круг» вообще существует.

- Братский круг - это вымысел американских правоохранителей, но только отчасти, - говорит наш источник в криминальном мире. - В России такого названия никто никогда не употреблял, пользовались другими словами - братва, воры в законе, мафия, наконец. Однако все понимают, что США годами твердит о «БК», конечно, не по недомыслию, а потому, что это реальность - синдикат криминальных авторитетов России и бывшего СССР.

Отрицают наличие «Братского круга» те, кого обвиняют в причастности к нему (правда, друг к другу они в основном и обращаются со словом «брат»). В общем, американцы попадают в точку, хотя для русского уха «Братский круг» и звучит непривычно. Но этот горшок давно и прочно сидит в мировой криминальной печи. За последние годы он не перестал «варить», наоборот, нарастил обороты.

До последнего время лидером братского круга считали Владислава Леонтьева, друга Деда Хасана и Япончика. Несколько лет назад он давал мне интервью по скайпу, где цитировал Библию и Есенина. «Мы Есенину были намного ближе, чем власть, его убившая, - говорил он. - Наша страна давно живет по понятиям. Хотя некоторые политики потом забывают о добре, о том, на чьих деньгах и с чьей помощью стали состоятельными и были введены в политический бомонд».

На вопрос — как он оказался в списке, Леонтьев отвечал: «Список есть, я в нем есть. Но если я совершил преступление, то меня надо арестовать и посадить в тюрьму. В Америке в последний раз я был в 1998 году. И тогда они ко мне претензий не имели. Сейчас я думаю, что это какая-то политическая акция». А еще Белый, проживавший последние годы в Дубае, говорил, что хотел бы вернулся в Россию, но «когда та станет правовым государством». Из уст такой личности это слышать было забавно. Но он пояснял: «Государство, в котором не фальсифицируют преступления. Когда существует буква закона. Если я что-то сделал — посадите. Но если я ничего не сделал, не надо выдумывать и приписывать то, чего не было».

Вадик вернулся в Россию мертвым. Умер он на Кипре 18 декабря 2020 года, через несколько дней был похоронен в Нижнем Новгороде. И вот его место, как считают в Госдепе, занял Коля Киргиз. Фигура довольно одиозная, за его плечами убийство двух человек, побег из тюрьмы и, как считают в США, наркоторговля чуть ли не по всему миру.

- Прославился Коля только тем, что первым из киргизов получил воровской статус, - говорит наш источник. - Когда его короновали в Москве (уже, наверное, полтора десятка лет назад), вся киргизская милиция держала на счастье кулаки: надеялась, что с таким авторитетом Коля поможет ей нейтрализовать отморозков. В Москве подшучивали над этим, однако надежды оправдались.

Больше ничего особенного в нем нет. В человеке, который при такой богатой биографии всего лишь находится под подпиской о невыезде, вообще ничего особенного не бывает! Значит, не сумел нажить могущественных врагов, а ломал в основном слабых - только и всего.

Осенью прошлого года Колю Киргиза задержали на родине по обвинению в организации преступного сообщества. Но 2 марта 2021 суд его отпустил. Видимо, этот факт подтолкнул США увеличить сумму в пять раз.

- О такой сумме слышать ещё не приходилось, - продолжает источник. - Но! Ранее объявленная награда в 1 миллион - тоже не пустяк, а результат нулевой. Коля-киргиз особо не прячется, на родине у него большая поддержка. Там говорят, мол, за миллион не сдали, так и сейчас не сдадут. Коля - почти "национальное достояние". Да и жизнь дороже. Вычислят ещё на стадии передачи информации. И денег не получишь, и всю родню вырежут. Вообще, когда объявляют награду за голову человека, который под подпиской живет у всех на виду, это нельзя понимать буквально. Просто сигнал: физически добраться мы не можем, но заявляем о намерениях!

- Новая объявленная сумма впечатляет разве что обывателей, - говорит, в свою очередь, представитель спецслужб. - Как сказано в «Трёх мушкетерах», «с тем же успехом он мог бы сказать и «двадцать тысяч», но его удержала юношеская скромность».

Сумма символизирует усилия США, только и всего. Логика такая: если за много лет сумма объявленной награды не сработала, нужно ее поднять. Бюджет США при этом мало чем рискует. И все это дежурная линия нового президента на укрепление правопорядка плюс политика санкций в отношении России (потому что коронованный в Москве Коля Киргиз рифмуется именно с русским криминалом).

Источник: «Московский комсомолец»

