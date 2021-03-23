Пациенты, состоящие на учете с бронхиальной астмой, могут приобрести лекарства со скидкой до 90%

Для реализации прав по приобретению лекарственных средств со скидками пациентам необходимо состоять на учете у семейного врача по месту жительства, быть приписанным в Центре семейной медицины и получить льготные рецепты.
Льготная лекарственная программа предоставляет право состоящему на учете пациенту с диагнозом бронхиальная астма приобрести по рецепту лекарства со скидкой до 90%. В частности, аэрозоли сальбутамола и беклометазона, также таблетки преднизалона в аптеках, заключившие договор с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС).
При наличии статуса застрахованности, пациенты с бронхиальной астмой могут дополнительно приобрести медикаменты со скидкой до 50% по Дополнительной программе ОМС.
Для реализации прав по приобретению лекарственных средств со скидками пациентам необходимо состоять на учете у семейного врача по месту жительства, быть приписанным в Центре семейной медицины и получить льготные рецепты.
Перечень разрешенных к выписке и реализации медикаментов приведен в «Справочнике лекарственных средств, возмещаемых по Дополнительной программе ОМС и Програмы государственных гарантий» (имеет 55 генерических наименований и более 200 торговых наименований) (http://foms.kg/page/medfacilities).
На сегодняшний день проводится работа по выписке электронных льготных рецептов. Выписка льготных рецептов в электронном формате проводится по г. Бишкек, Иссык-Кульской, Таласской, Ошской и Джалал-Абадской областям.
Кроме этого, пациенты с бронхиальной астмой имеют право на бесплатный базовый пакет медицинских услуг, а также на дополнительные исследования на амбулаторном уровне, в частности на:
- сверхбазовые лабораторные исследования;
- восстановительную и физитерапевтическую помощь (по показаниям);
- процедуры и манипуляции в дневном стационаре ЦСМ;
- лабораторно-диагностические исследования в амбулаторно-диагностическом отделении стационара.
В случае возникновения вопросов звоните на горячую линию 113 Фонда ОМС. Звонки со всех мобильных устройств – бесплатные.
Источник: Кабар
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