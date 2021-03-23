(Фото) Подписано соглашение об информационном взаимодействии между КНИА «Кабар» и «Российской газетой»

К настоящему времени контент-партнёрство с «Российской газетой» имеется у 574 региональных СМИ в 64 из 85 субъектов РФ, а теперь выходим на международный уровень
В рамках перекрестного года КР и РФ подписано соглашение об информационном взаимодействии между «Российской газетой» и Кыргызским национальным информационным агентством «Кабар». Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция «Российской газеты», г. Москва Андрей Першин.
С его слов, данное соглашение предусматривает широкий спектр взаимовыгодного информационного сотрудничества: от обмена контентом и публикациями до организации крупных совместных медийных мероприятий. При этом материалы «Российской газеты» представляются партнерам на безвозмездной основе.
«К настоящему времени контент-партнёрство с «Российской газетой» имеется у 574 региональных СМИ в 64 из 85 субъектов РФ, а теперь выходим на международный уровень. Хотелось бы отметить, что Кыргызстан стал первым иностранным государством, со СМИ которого сегодня заключены соглашения об информационном партнёрстве», - сказал он.
Также Першин указал, что проект позволит местным СМИ и их аудитории получить возможность напрямую задавать вопросы российским политикам, что важно в свете развития союзнических связей между странами.
В свою очередь директор КНИА «Кабар» Кубанычбек Таабалдиев отметил, что тесные связи с редакцией «РГ» поддерживаются на протяжении 10 лет. «Надеюсь, в дальнейшем сотрудничество будет только укрепляться и темы, которые мы можем поднять, будут обоюдно интересными для читателей обеих стран», - добавил он.
Так, в рамках сотрудничества предоставляются:
- материалы печатных изданий «РГ» и сайта RG.ru;
- законы, вступающие в силу в предстоящем месяце, с материалами по теме, разъясняющими суть поправок;
- подборки материалов, подготовленных журналистами в регионе;
- еженедельные приложения «Экономика регионов» в формате;
- иллюстрации и инфографики;
- подборка интересных материалов;
- исторический журнал «Родина»;
- эксклюзивные разъяснения и комментарии от политиков и экспертов федерального уровня;
- интервью и эксклюзивные материалы «деловых завтраков и других мероприятий «РГ»;
- собственные фотоматериалы;
- подборки материалов «РГ» разных лет по теме;
- подборки для ТВ и радиостанций;
- материалы для совместных спецпроектов;
- видеоматериалы;
- колонки экспертов.
Кроме того, в рамках контент-партнерства с «РГ» откроются следующие возможности для представителей СМИ и органов власти.
Для СМИ:
- сервис по предоставлению и качественному разъяснению федеральной повестки;
- предоставление партнерами экспертных комментариев от представителей власти и ведущих профессионалов отрасли;
- расширение тематического и жанрового диапазона изданий партнеров;
- предоставление графических и видеоматериалов для использования;
- создание и координация совместных редакционных проектов;
- повышение квалификации партнеров;
- помощь партнерам и читателям в регионах РФ в связи с отсутствием реакции региональных властей на проблему;
- поиск интересных тем в региональных СМИ и их масштабирование до федерального уровня;
- проведение совместных акций и реализация инициатив в регионах.
Для органов власти:
- продвижение федеральной государственной повестки в региональных СМИ на всех возможных платформах, имеющихся у партнеров;
- возможность оперативного разъяснения законодательных инициатив и нововведений в регионах РФ;
- комментарии спикера публикуются не только в «РФ», но и в региональных СМИ;
- возможность проведения мероприятий для региональных СМИ без выезда в регион;
- возможность организации интервью спикеров в региональных СМИ;
- возможность сбора информации по конкретной тематике в регионах;
- таргетированная подача информации в регионах;
- организация прямой коммуникации с региональными СМИ.
Уточняется, что соглашение об информационном взаимодействии также подписано с Чуйским и Иссык-Кульским медиацентром.
Справочно: «Российская газета» - официальное печатаное издание правительства РФ, ежедневная общественно-политическая газета. Выходит 6 раз в неделю, тираж от 115 тыс. до 3 млн 200 тыс. экземпляров.
«РГ» - современный мультимедийный холдинг, круглосуточно поставляющийся качественную информацию о значимых событиях федерального, регионального и международного масштаба. Является лидером по объёму аудитории в сегменте общественно-политических и деловых газет.
Ежемесячно портал www.rg.ru посещают 30 млн оригинальных пользователей. Также в холдинг «РГ» входит исторический журнал «Родина».
В Кыргызстане «РГ» выходит с 2002 года.
Источник: Кабар
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