(Фото) Подписано соглашение об информационном взаимодействии между КНИА «Кабар» и «Российской газетой»

К настоящему времени контент-партнёрство с «Российской газетой» имеется у 574 региональных СМИ в 64 из 85 субъектов РФ, а теперь выходим на международный уровень

В рамках перекрестного года КР и РФ подписано соглашение об информационном взаимодействии между «Российской газетой» и Кыргызским национальным информационным агентством «Кабар». Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция «Российской газеты», г. Москва Андрей Першин.

С его слов, данное соглашение предусматривает широкий спектр взаимовыгодного информационного сотрудничества: от обмена контентом и публикациями до организации крупных совместных медийных мероприятий. При этом материалы «Российской газеты» представляются партнерам на безвозмездной основе.

«К настоящему времени контент-партнёрство с «Российской газетой» имеется у 574 региональных СМИ в 64 из 85 субъектов РФ, а теперь выходим на международный уровень. Хотелось бы отметить, что Кыргызстан стал первым иностранным государством, со СМИ которого сегодня заключены соглашения об информационном партнёрстве», - сказал он.

Также Першин указал, что проект позволит местным СМИ и их аудитории получить возможность напрямую задавать вопросы российским политикам, что важно в свете развития союзнических связей между странами.

В свою очередь директор КНИА «Кабар» Кубанычбек Таабалдиев отметил, что тесные связи с редакцией «РГ» поддерживаются на протяжении 10 лет. «Надеюсь, в дальнейшем сотрудничество будет только укрепляться и темы, которые мы можем поднять, будут обоюдно интересными для читателей обеих стран», - добавил он.

Так, в рамках сотрудничества предоставляются:

- материалы печатных изданий «РГ» и сайта RG.ru;

- законы, вступающие в силу в предстоящем месяце, с материалами по теме, разъясняющими суть поправок;

- подборки материалов, подготовленных журналистами в регионе;

- еженедельные приложения «Экономика регионов» в формате;

- иллюстрации и инфографики;

- подборка интересных материалов;

- исторический журнал «Родина»;

- эксклюзивные разъяснения и комментарии от политиков и экспертов федерального уровня;

- интервью и эксклюзивные материалы «деловых завтраков и других мероприятий «РГ»;

- собственные фотоматериалы;

- подборки материалов «РГ» разных лет по теме;

- подборки для ТВ и радиостанций;

- материалы для совместных спецпроектов;

- видеоматериалы;

- колонки экспертов.

Кроме того, в рамках контент-партнерства с «РГ» откроются следующие возможности для представителей СМИ и органов власти.

Для СМИ:

- сервис по предоставлению и качественному разъяснению федеральной повестки;

- предоставление партнерами экспертных комментариев от представителей власти и ведущих профессионалов отрасли;

- расширение тематического и жанрового диапазона изданий партнеров;

- предоставление графических и видеоматериалов для использования;

- создание и координация совместных редакционных проектов;

- повышение квалификации партнеров;

- помощь партнерам и читателям в регионах РФ в связи с отсутствием реакции региональных властей на проблему;

- поиск интересных тем в региональных СМИ и их масштабирование до федерального уровня;

- проведение совместных акций и реализация инициатив в регионах.

Для органов власти:

- продвижение федеральной государственной повестки в региональных СМИ на всех возможных платформах, имеющихся у партнеров;

- возможность оперативного разъяснения законодательных инициатив и нововведений в регионах РФ;

- комментарии спикера публикуются не только в «РФ», но и в региональных СМИ;

- возможность проведения мероприятий для региональных СМИ без выезда в регион;

- возможность организации интервью спикеров в региональных СМИ;

- возможность сбора информации по конкретной тематике в регионах;

- таргетированная подача информации в регионах;

- организация прямой коммуникации с региональными СМИ.

Уточняется, что соглашение об информационном взаимодействии также подписано с Чуйским и Иссык-Кульским медиацентром.

Справочно: «Российская газета» - официальное печатаное издание правительства РФ, ежедневная общественно-политическая газета. Выходит 6 раз в неделю, тираж от 115 тыс. до 3 млн 200 тыс. экземпляров.

«РГ» - современный мультимедийный холдинг, круглосуточно поставляющийся качественную информацию о значимых событиях федерального, регионального и международного масштаба. Является лидером по объёму аудитории в сегменте общественно-политических и деловых газет.

Ежемесячно портал www.rg.ru посещают 30 млн оригинальных пользователей. Также в холдинг «РГ» входит исторический журнал «Родина».

В Кыргызстане «РГ» выходит с 2002 года.

Источник: Кабар