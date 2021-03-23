В Кыргызстане лаборатории будут следить за мутацией COVID-19 в стране

Всего с начала пандемии до 19 марта по республике проведено более 813 тыс. лабораторных исследований методом ПЦР-ОТ в режиме реального времени.

Подписано Соглашение между ДПЗиГСЭН и Роспотребнадзором РФ о проведении секвенирования и углубленного изучения положительных случаев, что позволит следить за происходящей мутацией новой короновируной инфекции в Кыргызстане.

Как сообщается на сайте Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, на сегодняшний день в республике функционируют 15 лабораторий по своевременной диагностике новой короновирусной инфекции SARS-Cov-2, из них 12 - государственные, 3 - частные лаборатории.

Всего с начала пандемии до 19 марта по республике проведено более 813 тыс. лабораторных исследований методом ПЦР-ОТ в режиме реального времени.

Только в начале текущего 2021 года (с 12 по 22 февраля) в вирусологической лаборатории ДПЗиГСЭН пребывала руководитель подразделения молекулярных методов диагностики, заведующая ЛММ ФБУН «Цетральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора России Шипулина Ольга Юрьевна. Она является одним из разработчиков тест систем Амплисенс.

За время пребывания Шипулиной в Национальной вирусологической лаборатории проведены совместные углубленные лабораторные исследования на выявленные положительные случаи.

Проведена оценка ПЦР тест-систем российского, немецкого, турецкого производства. Была отработана контрольная панель приготовления и оценки панели, контрольных образцов, содержащих РНК SARS-Cov-2 (COVID-19) методом полимеразной-цепной реакции (ПЦР) и изотермической амплификации (ИА). Панель контрольных образцов, содержащих РНК SARS-Cov-2 в определенной концентрации, может быть использована для проведения внутри-лабораторного и внешнего контроля качества молекулярных исследований, а также для определения аналитической чувствительности используемых методик и тест-систем (оборудования, реактивов для выделения РНК, проведения ОТ-ПЦР).

Также были рассмотрены и отправлены в ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора образцы с положительными результатами для секвенирования и углубленного изучения штамма РНК SARS-Cov-2, циркулирующего на территории КР с начала 2021 года.

Кроме этого, достигнута договоренность и подписано Соглашение между ДПЗиГСЭН и Роспотребнадзором РФ (на 3 года) о проведении секвенирования и углубленного изучения положительных случаев, что позволит следить за происходящей мутацией новой короновируной инфекции в КР.

Источник: Кабар