Бензин будет дорожать. В России цены на ГСМ могут вырасти еще на 14%

В Независимом топливном союзе России предупредили о росте стоимости горючего.
Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Союза.
При худшем сценарии в ближайшие недели стоимость ГСМ может вырасти еще на 14%.
Российские эксперты предупредили о возможном повторении топливного кризиса в стране.
Отметим, более 90% горюче-смазочных материалов в Кыргызстан поступает с заводов России. Поэтому рост цен на российский бензин отражается на стоимости топлива в Кыргызстане.
При этом с начала февраля стоимость ГСМ в Кыргызстане выросла на 6-9 сомов за литр.
Источник: vb.kg
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