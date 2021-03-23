(Фото) В Екатеринбурге маньяк охотился за азиатками. Среди его жертв несколько кыргызстанок

В январе в Екатеринбурге задержали молодого человека, который охотился на азиаток.

Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

Как пишет РИА Новости, 25-летний Иван Ильин из Екатеринбурга интересовался историей и культурой Страны восходящего солнца, зарабатывал на переводах с японского. Увлекался комиксами, фильмами и литературой с жесткими сценами пыток над азиатскими девушками. И настолько впечатлился, что решил сам попробовать.

В начале сентября 2020 года Ильин прямо в подъезде напал на 17-летнюю уроженку КР, которая приехала погостить в Екатеринбург. Она стояла у лифта, когда мужчина подошел сзади и нанес два удара ножом — в спину и живот. Все попало на камеру видеонаблюдения.

По информации следствия, в тот вечер Ильин увидел девушку на остановке. Когда она села в автобус, последовал за ней до конечной точки маршрута на улице Соболева. Действовал целенаправленно: убедившись, что на лестничной площадке никого нет, атаковал и скрылся.

Пострадавшую обнаружили соседи. На скорой в тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию. По словам родственников, девушке удалили почку и часть кишечника. Выписали только в октябре.

В следующий раз Ильин вышел на охоту в январе. 19-летняя Гуля Белек кызы возвращалась домой поздно. «Я работала флористом. Заканчивала обычно в десять. В тот день освободилась чуть раньше. Все как обычно: села на трамвай, вышла у станции метро «Уралмаш». Место людное», — рассказывает она РИА Новости. Иван проследовал за ней до арки, соединяющей два здания — на улице Краснофлотцев и проспекте Космонавтов, — а затем накинулся.

«Помню все смутно. Я инстинктивно потянулась к голове левой рукой, когда почувствовала острую боль. Следом еще два удара. Потом в арку заехал автомобиль. Нападавший, видимо, испугался, бросил тесак и скрылся. А я стала махать рукой машине, зовя на помощь. Тогда и заметила, что средний палец отсечен, мизинец еле держится — висит на коже… — вспоминает Гуля. — Ко мне подбежали парень с девушкой, а я даже не могла объяснить, что случилось. Просто с ужасом смотрела на свою руку».

Прохожие вызвали скорую и полицию, помогли Гуле найти отрезанный средний палец. Девушку доставили в Центральную клиническую больницу № 23. У нее диагностировали сотрясение мозга и перелом левой теменной кости, наложили швы.

«Глубокие порезы были еще на указательном и безымянном пальцах. Мизинец пришили. А по поводу среднего врач вынес вердикт: «Не пришьешь».

Девушку выписали 18 января, но через полторы недели снова госпитализировали — с эпилепсией. «Я провела в больнице пять дней, мне назначили лечение. Это, как мне объяснили, посттравматическое. Принимаю таблетки, которые прописали. Но это не гарантия, что приступ не повторится».

Гуля волновалась за мизинец: его хоть и пришили, но не было уверенности, что приживется. «Мы стали искать частную клинику. Помочь предложили в Москве. Однако выставили счет за операцию: почти триста тысяч (смета есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Столько у нас не было, — продолжает Гуля. — Мама — простой продавец. Когда я вернусь в строй — непонятно. Еще сестра младшая. Объявили сбор в соцсетях, обратились в СМИ. В итоге через незнакомых людей вышла на хорошего врача в Екатеринбурге. Он и прооперировал в начале марта».

Гуле поставили аппарат Илизарова. Ходить с ним до середины апреля. Потратили больше 70 тысяч. Но впереди еще много расходов на лекарства и консультации врача. Ей также порекомендовали нарастить средний палец из биологического материала, взятого из других частей тела. «А толку? Палец все равно двигаться не сможет. Да и смотреться будет неестественно». Девушка мечтает о хорошем бионическом протезе, хотя накопить на такой самостоятельно вряд ли удастся.

Ее мать говорить о случившемся без слез не может: «Мы переехали из Киргизии в Екатеринбург 16 лет назад в поисках лучшей жизни. Получили гражданство — чужими себя здесь не считаем». Гуля жила одна на съемной квартире, «хотела самостоятельности». Теперь вернулась под мамино крыло. «Одной на улице мне страшно. Каждый раз оборачиваюсь, когда мимо кто-то идет.

По ночам снятся кошмары. Я посещаю психолога. Не знаю, поможет ли. Тот вечер я никогда не забуду…» — признается девушка.

Подозреваемого Ильина задержали 16 января недалеко от дома, где он снимал квартиру с 2018 года.

«Зарегистрирован задержанный в Кургане. Ранее в поле зрения силовиков не попадал, судимостей не имеет, не женат. Переводит с японского языка, хорошо рисует. Зарабатывал переводами, продавал свои картины. На учете у психиатра не состоял. Увлекается холодным оружием», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

При обыске у подозреваемого обнаружили целый арсенал ножей. Ильину предъявили обвинение по нескольким статьям. 17 января его заключили под стражу.

Об Иване Ильине известно не так много, пишет РИА Новости: окончив школу, переехал из Кургана в Екатеринбург, поступил в Уральский федеральный университет на лингвиста-востоковеда, получил диплом магистра. Интересуется японской культурой и историей. Во «Вконтакте» ведет два паблика, на которые подписались больше 3,5 тысячи человек.

В одной группе он публиковал переведенные им выдержки из японского журнала военных времен с описанием исторических событий. В другой выкладывал собственные переводы книг на разные темы. Кроме того, готовил субтитры к японским фильмам и видеороликам. Даже выпустил несколько номеров журнала — с японскими пьесами, стихами, комиксами. Тематика одна: пытки и насилие над азиатками.

Под одним из постов Ильин написал, что последние месяцы (перед тем как его задержали) сводил концы с концами за счет переводов. «Пытаюсь выйти на издательства, чтобы не оказаться на грани разорения. Есть тут кто? <…> Может, у меня такая аура, что со мной не хотят иметь дело?»

Зимой 2020-го Ильин выложил в группе собственное произведение — «трактат из семи частей». Там он критикует «приевшиеся взгляды» на женщин и практически обожествляет красоту представительниц Азии.

Почему увлечение холодным оружием и женщинами азиатской наружности трансформировалось в маниакальные наклонности, экспертам еще предстоит выяснить.

Отмечается, что в СК по Свердловской области полагают, что Ильин причастен и к другим тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным в Екатеринбурге. Следователи просят всех, кому что-либо известно, сообщить об этом по номерам: 8 (343) 297-71-62, 8 (343) 297-72-63.

Источник: Элгезит