Матраимовы хотят запрета на распространение расследования в СМИ. Суд отказал

Она попросила, чтобы судебная коллегия отменила определение районного суда и удовлетворила ее ходатайство на запрет распространения публикаций, связанных с Райымбеком Матраимовым.

Бишкекский городской суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката Райымбека Матраимова Татьяны Карыжинской на определение Свердловского районного суда.

Напомним, представители интересов бывшего замглавы Таможенной службы уже просили райсуд запретить СМИ распространять расследование журналистов. Свердловский районный суд отказал. Татьяна Карыжинская подала частную жалобу в Бишкекский горсуд. Она попросила, чтобы судебная коллегия отменила определение районного суда и удовлетворила ее ходатайство на запрет распространения публикаций, связанных с Райымбеком Матраимовым. Городской суд поддержал первую инстанцию.

Истцами, напомним, выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также Фонд имени Исмаила Матраимова. Суммы исков о защите чести и достоинства составили 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.

Источник: 24.kg.