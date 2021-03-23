(Фото) Президент Южной Кореи привился от коронавируса вакциной AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca требует двух прививок с интервалом от 8 до 12 недель.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сегодня получил первую дозу вакцины от COVID-19 AstraZeneca, поскольку он планирует принять участие в саммите «большой семерки» G7, который состоится в Великобритании.
Ему сделали прививку в медицинском центре Чонногу недалеко от президентского комплекса в Сеуле. Его сопровождали первая леди Ким Чжон Сук и другие чиновники, которые также примут участие в саммите 11-13 июня на приморском курорте Карбис-Бэй в Корнуолле.
Южная Корея начала программу вакцинации AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше во вторник после задержки, связанной с опасениями по поводу безопасности вакцины.
Вакцина AstraZeneca требует двух прививок с интервалом от 8 до 12 недель.
Источник: centralasia.media
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