(Фото) Пограничники не пустили из Таджикистана в Кыргызстан 5 тонн продуктов

Пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли провоз контрабандного груза.
Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ.
В ходе несения службы в местности Кольцо сельской управы Кулунду Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд обнаружил и задержал две автомашины «Мерседес-Спринтер» под управлением граждан Кыргызской Республики Н.К. и К.А., которые незаконным путем вне пункта пропуска пытались провезти из Таджикистана в Кыргызстан товары народного потребления (овощи и фрукты).
Объём задержанного груза составил около 5 тонн.
По предварительным данным, общая стоимость контрабандной продукции составила более 530 тыс. сомов.
После оформления соответствующих документов задержанные, автомобили и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Источник: reporter.kg
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