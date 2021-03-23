(Фото) Пограничники не пустили из Таджикистана в Кыргызстан 5 тонн продуктов

Пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли провоз контрабандного груза.

Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ.

В ходе несения службы в местности Кольцо сельской управы Кулунду Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд обнаружил и задержал две автомашины «Мерседес-Спринтер» под управлением граждан Кыргызской Республики Н.К. и К.А., которые незаконным путем вне пункта пропуска пытались провезти из Таджикистана в Кыргызстан товары народного потребления (овощи и фрукты).

Объём задержанного груза составил около 5 тонн.

По предварительным данным, общая стоимость контрабандной продукции составила более 530 тыс. сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные, автомобили и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Источник: reporter.kg

​​​​​​