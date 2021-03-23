Чолпонбек Абыкеев, общественный деятель: «У нас до этого ни одного нового вступившего в должность президента не приглашали так много государств посетить их с визитом»

Народный курултай как конституционный орган впервые вошел в Основной закон.

— Чолпонбек ага, у нас высказываются претензии, мол «конституционное совещание обмануло народ, записав курултаем народное собрание, не имеющее прав ни на что». Есть ли для этого основание?

— Народный курултай как конституционный орган впервые вошел в Основной закон. Права народного курултая указаны не в одном, а в нескольких статьях. Теперь правильное ведение работы осталось за самими поднявшими идею народного курултая. Если они как сегодня разделятся на 5-6 групп, не нравясь друг другу, где каждый говорит разные идеи, тогда дело с места не сдвинется, и вошедшие в Основной закон статьи останутся неработающими. Следовательно, в первую очередь об этом должны задуматься поднявшие идею курултая. Но я не верю в приход к консенсусу «курултаевцев». Доведшие идею курултая до такого уровня, твердившие больше 20 лет остались на обочине, а выскочившие поперек радикалы стали разрушителями этой работы.

— Сможет стать предпосылкой к выводу государства из тяжелого кризиса принятие выносимой на референдум Конституции?

— Конституция – это лишь главное направление договорного соглашения, составленного между народом и государственной властью. Поэтому неправильно думать, что стоит правильно написать Конституцию, так сразу экономика поднимется, культура расцветет, государство вырастет и разовьется. В этот раз народ в составленном с государством договоре выбрал президентское правление. Более того, если до этого «договорную систему правления» предлагала власть, то в этот раз выбрал сам народ. Следовательно, в хорошей или плохой работе системы правления есть ответственность и народа.

Во-вторых, из тяжелого кризиса как в сегодняшнем коррумпированном кыргызском государстве вытащит не Основной закон, а пришедший во главу государства отличный лидер. Я много писал, какой чрезвычайно тяжелой работой является борьба с коррупцией. Для победы над коррупцией в Кыргызстане необходима политическая воля прежде чем закон. Государство выберется из кризиса только избавившись от коррупции, а без этого только продолжит погружаться в грязь.

— Не прошло 2-х месяцев с избрания президента, а количество критикующих его деятельность увеличилось. Вас удовлетворяют шаги Садыра Жапарова?

— Я бы назвал преждевременным высказывание какой-то критики в адрес президента Садыра Жапарова. Это не оказание поддержки, а настоящая правда такова, еще не прошло двух месяцев с принесения присяги и начала его работы. За это время побывал с визитами в трех больших государствах.

Межгосударственный официальный визит — это не шуточное дело, если на то пошло, к таким визитам ведется подготовка по полгода. Сколько раз те подписанные документы проходят снова и снова через чтения, сколько предварительных переговоров, согласований проводят обе стороны! Готовящая визит группа работает днем и ночью, не зная сна. Коль на то пошло, я удивляюсь, как успевают готовящие визиты. Простой народ может думать, что едут в гости, написанные там документы подписывают и уходят. Но ведь не так, самое главное, президент дает согласие после того, как сам лично прочитает все документы. Вплоть до подписанных министрами документов. Потому что за межгосударственные отношения президент отвечает лично. Прочитавший хотя бы три страницы соглашения человек понимает, сколько документов прочитывает и работает над ними президент в короткий срок.

По-моему, у президента не хватает времени полностью включиться во внутренние дела. Невозможно также затягивать время и не ехать к приглашающей стороне. До этого у нас ни одного нового вступившего в должность президента не приглашали так много государств посетить их с визитом. У нас ведь были президенты, работавшие 5-6 лет и ехавшие с визитами только в 2-3 государства (и то сами выпрашивали). Вот почему, если мы хотим дать правильную оценку работе С.Жапарова, то давайте дадим немного времени для работы.

Источник: газета «Жаны ордо» №10 от 19.03.2021/стр.7