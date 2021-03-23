Мэрия Бишкека объявила конкурс на строительство новой школы в «Алтын-Ордо»

Столичная мэрия объявила конкурс на строительство новой школы в жилом массиве «Алтын-Ордо» на улице Алтын-Ордо, 14.

По данным пресс-службы муниципалитета, новая школа будет рассчитана на 480 мест. Проектно-сметная документация завершена в полном объеме.

Тендер будет проходить по линии общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии.

Первичная сметная стоимость возведения школы составила 122 млн 565 тысяч 569 сомов. Источник финансирования – городской бюджет.

С подробной информацией конкурса и техническим заданием можно ознакомиться на портале государственных закупок.

Источник: Элгезит