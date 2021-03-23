Мэрия Бишкека объявила конкурс на строительство новой школы в «Алтын-Ордо»

Столичная мэрия объявила конкурс на строительство новой школы в жилом массиве «Алтын-Ордо» на улице Алтын-Ордо, 14.
По данным пресс-службы муниципалитета, новая школа будет рассчитана на 480 мест. Проектно-сметная документация завершена в полном объеме.
Тендер будет проходить по линии общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии.
Первичная сметная стоимость возведения школы составила 122 млн 565 тысяч 569 сомов. Источник финансирования – городской бюджет.
С подробной информацией конкурса и техническим заданием можно ознакомиться на портале государственных закупок.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!