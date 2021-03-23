Задержан член ОПГ, промышлявший обманом бизнесменов

В Бишкеке задержали члена ОПГ, промышлявшего обманом предпринимателей, сообщает пресс-служба МВД КР.
По данным ведомства, в милицию обратился мужчина, который заявил, что малознакомый гражданин весной 2019-го года в столице, пообещав помочь с покупкой экскаватора, завладел в качестве предоплаты $10 тыс.
Предприниматель долго ждал обещанного, а позже узнал, что тот мужчина отпетый игроман, и обратился в милицию.
По подозрению в совершении преступления накануне был задержан житель Жумгальского района Нарынской области С.М., 1986 года рождения, состоящий на оперативном учете МВД как член ОПГ.
В настоящее время осуществляется досудебное расследование.
Источник: Элгезит
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