Задержан член ОПГ, промышлявший обманом бизнесменов

В Бишкеке задержали члена ОПГ, промышлявшего обманом предпринимателей, сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, в милицию обратился мужчина, который заявил, что малознакомый гражданин весной 2019-го года в столице, пообещав помочь с покупкой экскаватора, завладел в качестве предоплаты $10 тыс.

Предприниматель долго ждал обещанного, а позже узнал, что тот мужчина отпетый игроман, и обратился в милицию.

По подозрению в совершении преступления накануне был задержан житель Жумгальского района Нарынской области С.М., 1986 года рождения, состоящий на оперативном учете МВД как член ОПГ.

В настоящее время осуществляется досудебное расследование.

Источник: Элгезит