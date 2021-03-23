На Джеруе произошло массовое отравление сотрудников

УВД Таласской области начало проверку информации о пищевом отравлении 18 человек на Джеруе.

Об этом сообщили в пресс-службе областной милиции.

Ранее интернет-пользователь Султанбек Аманбеков в социальной сети Facebook написал о пищевом отравлении на Джеруе, пострадали 18 человек. По его словам, работники месторождения не сообщали об этом из-за боязни лишиться работы.

Отметим, 18 марта Владимир Путин и Садыр Жапаров в режиме видеоконференции дали старт работе недавно построенного Таласского золоторудного комбината. Президент России участвовал в режиме телемоста из Москвы, а Жапаров присутствовал непосредственно на предприятии.

По предварительным оценкам, совместное предприятие «Алтын Золото» уже в следующем году перечислит в бюджет Кыргызстана не менее $70 миллионов. Всего же российские участники в лице банка ВТБ и группы компаний «Русская платина» инвестируют в проект не менее $600 миллионов.

Джеруй – второе крупное месторождение золота в Кыргызстане после Кумтора. Оно было открыто в 1969 году. По предварительным данным геологоразведки, его запасы составляют 84 тонны золота и около 10 тонн серебра.

Источник: Элгезит