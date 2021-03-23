Звездная пара Нурлан Насип и Асель Кадырбекова решила развестись

Певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова разводятся.
Информацию подтвердила сама Кадырбекова, отвечая на вопрос пользователя в комментариях в Инстаграме.
«Это правда! Пока официально не развелись, но уже не живем вместе. Когда полностью приду в себя и зрение улучшится, официально подам на развод», - написала Асель.
Пара поженилась в мае 2018 года. У них есть дочь.
В июне 2020 года Асель попала в аварию. В «Тойоту», за рулем которой она была, на большой скорости врезался автомобиль группы быстрого реагирования. Асель Кадырбекова впала в кому с тяжелой черепно-мозговой травмой и переломом шейного позвонка. Её выписали спустя несколько недель.
Источник: culture.akipress.org
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