Звездная пара Нурлан Насип и Асель Кадырбекова решила развестись

Певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова разводятся.

Информацию подтвердила сама Кадырбекова, отвечая на вопрос пользователя в комментариях в Инстаграме.



«Это правда! Пока официально не развелись, но уже не живем вместе. Когда полностью приду в себя и зрение улучшится, официально подам на развод», - написала Асель.





Пара поженилась в мае 2018 года. У них есть дочь.



В июне 2020 года Асель попала в аварию. В «Тойоту», за рулем которой она была, на большой скорости врезался автомобиль группы быстрого реагирования. Асель Кадырбекова впала в кому с тяжелой черепно-мозговой травмой и переломом шейного позвонка. Её выписали спустя несколько недель.

Источник: culture.akipress.org