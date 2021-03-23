Владимир Путин намерен привиться российской вакциной от коронавируса сегодня

Какой из трех препаратов выбрал лидер РФ, осталось тайной

Сегодня президент РФ Владимир Путин сделает прививку от коронавируса. Об этих планах российский лидер сам рассказал днем ранее на совещании о ходе вакцинации от COVID-19, которое он провел по видео-конференц-связи.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека, — процитировали слова Путина российские СМИ. — Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра».

О том, на какой вакцине президент остановил выбор, он не сказал. Не стал конкретизировать и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это будет одна из трех наших вакцин, — заявил представитель Кремля ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. — Все они хорошие и надежные».

На том же совещании об этом говорил и Путин, подчеркнувший: «Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такую высокую степень защиты».

Источник: vesti.kg